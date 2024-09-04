Позднее зажигание: Acer покажет свою первую карманную консоль уже сегодня

В недавнем тизер-видео, опубликованном в официальном аккаунте Predator Gaming, компания намекнула на возможный запуск своей первой карманной игровой консоли.

Тизер длится всего 10 секунд, но внимательные зрители заметили силуэт устройства, напоминающего современные игровые портативные консоли.

Помимо возможной консоли, Acer также готовит к показу новое игровое оборудование, включая ноутбук и настольный ПК под брендом Predator, которые будут представлены на выставке IFA 4 сентября 2024 года.

Ожидается, что все новые продукты будут оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra и графикой Intel Battlemage Xe2, что указывает на значительное обновление производительности.

Этот шаг Acer следует за успехом Steam Deck и демонстрирует растущий интерес производителей к рынку портативных игровых устройств.

Уже сегодня на IFA в Берлине мы узнаем больше о новых продуктах компании и её планах на будущее в мире гейминга.