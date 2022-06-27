Позорище: за неделю в Японии было продано больше Xbox Series, чем PlayStation 5

Так, если версии PlayStation 5 с дисководом и без него за прошедшие семь дней продали в количестве 2371 и 664 штук соответственно, то Xbox Series X и S купили 3423 и 3272 раза соответственно.

При этом целый ряд экспертов считает, что виной тому не столько падение популярности консолей PlayStation в регионе, сколько проблемы Sony с решением вопроса дефицита приставок.

Но что самое интересное, самым популярным игровым брендом в стране является Nintendo. Так, лишь за последнюю неделю японцы раскупили 50 000 Nintendo Switch. Напомним, что устройство поступило в продажу пять лет назад — в 2017 году.