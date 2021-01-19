Практически бесплатный способ модификации PlayStation 5 стал хитом интернета

Изначально пост с модификацией начал вируситься на Reddit. В мини-туториале автор метода показал, как и где приклеить цветной стикер, чтобы после сборки консоли она стала чуть свежее. При этом, что интересно, данный метод позволяет сохранить официальную гарантию. И всё из-за того, что сама Sony оставила легальную возможность откреплять боковые панели PlayStation 5.