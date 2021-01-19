Игры
Сегодня 13:03
Практически бесплатный способ модификации PlayStation 5 стал хитом интернета
А ведь всего-то нужно было воспользоваться обыкновенным цветным куском бумаги
В сети набирает популярность необычный способ модификации PlayStation 5. Используя всего лишь цветной стикер или кусок бумаги, можно изменить логотип на своей новенькой японской консоли.
Изначально пост с модификацией начал вируситься на Reddit. В мини-туториале автор метода показал, как и где приклеить цветной стикер, чтобы после сборки консоли она стала чуть свежее. При этом, что интересно, данный метод позволяет сохранить официальную гарантию. И всё из-за того, что сама Sony оставила легальную возможность откреплять боковые панели PlayStation 5.
На момент написания материала, оригинальный пост на Reddit уже набрал 77,4 тыс лайков и более 900 комментариев. Также он начал своё распространение и на прочих тематических площадках и форумах.