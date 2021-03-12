Практически все новые игры от создателей Fallout, Skyrim и Doom не выйдут на PlayStation 5

При этом заключённые ранее руководителями Bethesda договорённости остаются в силе. Так, например, Ghostwire: Tokyo и Deathloop всё же появятся на платформах Sony, пишет The Verge. Но судьбы тех же The Elder Scrolls VI и новых Fallout остаются под вопросом. Причём под вопросом куда более серьёзным, чем ранее.

Напомним, что покупка Bethesda обошлась Microsoft в 7,5 млрд долларов США. Таким образом, было сложно надеяться на то, что компания не станет окупать свои вложения через выстраивания эксклюзивности для проектов игрового разработчика.