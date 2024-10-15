Правда ли, что пиратство не влияет на прибыль, которую приносят игры

В своей свежей работе под названием «Эффекты цифрового управления правами Denuvo на доходы от продаж ПК-игр» установлено, что взлом игры в течение первых трёх месяцев после её выпуска приводит к снижению доходов в среднем на 20%.

Однако в долгосрочной перспективе DRM (Digital Rights Management) может не оказывать существенного влияния на прибыль.

Исследование показало, что игры, взломанные после трёх месяцев или с удалённой по инициативе издателя защитой DRM, не испытывают значительных потерь в доходах.

Авторы исследования также отметили, что предсказать, какие игры будут взломаны быстрее, практически невозможно. Это затрудняет для издателей оценку рисков пиратства для конкретных проектов.

Волкман предложил издателям рассмотреть возможность удаления DRM после критического периода первых трёх месяцев, чтобы оптимизировать пользовательский опыт и сохранить баланс между предотвращением пиратства и техническими неудобствами для игроков.