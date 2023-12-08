Правда ли в трейлере GTA 6 игровая графика? Эксперты Digital Foundry знают ответ

Эксперты из Digital Foundry взялись за анализ ролика, чтобы разобраться, действительно ли мы видим игровую графику новенькой игры Rockstar Games.

Специалисты отмечают, что, хотя они не уверены на 100%, что графика в игре будет идентична тому, что показано в трейлере, есть сильные основания полагать, что демонстрируемые сцены были сгенерированы на игровом движке.

Одним из ключевых признаков является качество изображения, которое не достигает нативного 4K, а также характерные артефакты масштабирования, свойственные технологии AMD FSR.

Кроме того, внимание экспертов привлекли волосы персонажей, которые, по их мнению, не выглядят настолько реалистично, как если бы ролик был обсчитан на мощном ПК. Это указывает на то, что трейлер, скорее всего, демонстрирует графику, генерируемую на игровых консолях.

Digital Foundry также высказывают предположение, что в GTA 6 может не быть режима производительности из-за высокого качества графики, а также ожидаются некоторые компромиссы в трассировке лучей.

Особенно это касается версии игры для Xbox Series S, которая, вероятно, получит значительный даунгрейд по сравнению с другими платформами.

Напомним, что релиз GTA 6 запланирован на 2025 год, и пока что в качестве целевых платформ указаны только консоли PS5 и Xbox Series X/S.