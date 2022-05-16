Правдоподобно до мурашек: обычный российский двор воссоздали на игровом движке Unreal Engine 5

По словам автора проекта, он запускал своё детище на компьютере с видеокартой NVIDIA RTX 3080. При этом минимальные системные требования демо не указаны.

Для тех же, кто не хочет качать что-то из интернета, Гордон также опубликовал видео. Его можно посмотреть ниже: