Правдоподобно до мурашек: обычный российский двор воссоздали на игровом движке Unreal Engine 5

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Правдоподобно до мурашек: обычный российский двор воссоздали на игровом движке Unreal Engine 5Вот бы ещё игру в таком сеттинге
Прошло не так много времени с официального анонса игрового движка Unreal Engine 5. Несмотря на это, в сети, как грибы после дождя, начали появляться интересные проекты на базе свежего инструмента.
Один из них — проект отечественного двора, виды которого можно найти почти в любом российском городе. Автор работы — художник Остап Гордон. При этом в отличие от большинства коллег, он выложил в открытый доступ файлы проекта, которые может скачать любой желающий. Общий их размер достаточно мал — всего около 1 ГБ.
По словам автора проекта, он запускал своё детище на компьютере с видеокартой NVIDIA RTX 3080. При этом минимальные системные требования демо не указаны.
Для тех же, кто не хочет качать что-то из интернета, Гордон также опубликовал видео. Его можно посмотреть ниже: