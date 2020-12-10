Представители ЛГБТ сочли покупку Cyberpunk 2077 актом трансфобии и потребовали денег с игроков

В социальной сети Twitter пользователи, которые идентифицируют себя как трансгенедры и транссексуалы, написали о том, что покупка Cyberpunk 2077 является актом трансфобии. По их мнению, игра сексуализирует меньшинства. Для поддержки ЛГБТ сообщества его представители потребовали 70 долларов у игроков, которые приобрели новый тайтл.

Отметим, что сейчас посты, в которых представители ЛГБТ сообщества требуют денег с игроков, были удалены, однако пользователь под ником VitoGesualdi поделился скриншотами. Кроме того, эти сообщения все еще остались в кэше Google.