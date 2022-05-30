Представлен «Архив видеоигр», в котором планируется собрать физические копии каждой вышедшей игры за всю историю

Физически «Архив видеоигр» расположен в Карлстаде в Швеции. В Embracer Group заявляют, что собирая его, они нацелены на то, чтобы «иметь копию каждой физической игры, когда-либо выпущенной».

Причём начиналось всё лишь с европейских версий на английском языке. Но со временем библиотека начала включать в себя и проекты, опубликованные в Северной Америке и Японии.