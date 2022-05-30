Представлен «Архив видеоигр», в котором планируется собрать физические копии каждой вышедшей игры за всю историю

Представлен «Архив видеоигр», в котором планируется собрать физические копии каждой вышедшей игры за всю историюПо-настоящему уникальный проект
На данный момент в необычную библиотеку входит около 50 000 игр, которые вышли за всё время существования индустрии. В дальнейшем каталог планируется расширять.
Представьте себе место, где все физические видеоигры, консоли и аксессуары собраны в одном месте. И подумайте о том, как много это может значить для игровой культуры и проведения исследований в области видеоигр. Этот путь только начался, и мы находимся на ранней стадии.
Физически «Архив видеоигр» расположен в Карлстаде в Швеции. В Embracer Group заявляют, что собирая его, они нацелены на то, чтобы «иметь копию каждой физической игры, когда-либо выпущенной».
Причём начиналось всё лишь с европейских версий на английском языке. Но со временем библиотека начала включать в себя и проекты, опубликованные в Северной Америке и Японии.