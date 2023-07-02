Представлен эмулятор PS4 от создателей лучшего эмулятора PS3

Представлен эмулятор PS4 от создателей лучшего эмулятора PS3Который пока мало что умеет, но всё впереди!
Команда разработчиков, включающая Nekotekina, kd-11 и DH, занялась созданием нового эмулятора игровой консоли PlayStation 4. Его назвали RPCSX, по подобию их предыдущего детища.
Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, он уже имеет собственную страницу на GitHub.
На данный момент возможности RPCSX ограничены, и он не способен запускать даже простейшие коммерческие игры. Единственным значимым достижением эмулятора является отображение тестового треугольника:
Стоит отметить, что некоторые альтернативные эмуляторы PlayStation 4, такие как Spine, уже смогли запустить более 300 игр из библиотеки консоли, в то время как эмулятор fpPS4 поддерживает 65 игр с PS4.
Напомним, что та же команда разработчиков который год работает над эмулятором PlayStation 3 — RPCS3. По факту, он стал золотым стандартом среди аналогов.