Представлен эмулятор PS4 от создателей лучшего эмулятора PS3

Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, он уже имеет собственную страницу на GitHub.

На данный момент возможности RPCSX ограничены, и он не способен запускать даже простейшие коммерческие игры. Единственным значимым достижением эмулятора является отображение тестового треугольника: