Представлен Lego-набор по знаменитой игре из детства про синего ежика Sonic

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Представлен Lego-набор по знаменитой игре из детства про синего ежика SonicВ продаже он появится уже скоро
Анонсированный ранее официальный набор Lego Sonic the Hedgehog наконец то обзавелся промо-изображениями. Набор за 69,99 долларов будет состоять из 1125 деталей, с лего-версиями главного героя игры, ежа Соника, нескольких врагов Соника, доктора Эггмана и, конечно же, изумрудов хаоса.
Окончательный дизайн набора немного отличается от первоначальной идеи, предложенной фанатом игры.
Отмечается, что враги Соника – Crabmeat, Moto Bug и знаменитый доктор Эггман построены из отдельных деталек, а не представлены в виде полноценных фигурок, которые мы привыкли видеть.
Новый набор Соника - это не первый случай появления Соника в форме Lego. В 2016 году этот персонаж был частью набора Lego Dimensions, однако кроме самого ежа, машинки и самолета в наборе ничего не было.
Набор Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone будет доступен к покупке уже с первого января 2022 года.
Источник: Lego