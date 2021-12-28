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Представлен Lego-набор по знаменитой игре из детства про синего ежика Sonic

В продаже он появится уже скоро
Анонсированный ранее официальный набор Lego Sonic the Hedgehog наконец то обзавелся промо-изображениями. Набор за 69,99 долларов будет состоять из 1125 деталей, с лего-версиями главного героя игры, ежа Соника, нескольких врагов Соника, доктора Эггмана и, конечно же, изумрудов хаоса.
Представлен Lego-набор по знаменитой игре из детства про синего ежика Sonic

Окончательный дизайн набора немного отличается от первоначальной идеи, предложенной фанатом игры.

Отмечается, что враги Соника – Crabmeat, Moto Bug и знаменитый доктор Эггман построены из отдельных деталек, а не представлены в виде полноценных фигурок, которые мы привыкли видеть.

Новый набор Соника - это не первый случай появления Соника в форме Lego. В 2016 году этот персонаж был частью набора Lego Dimensions, однако кроме самого ежа, машинки и самолета в наборе ничего не было.

Набор Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone будет доступен к покупке уже с первого января 2022 года.

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Источник: Lego
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