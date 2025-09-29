Представлен MikBoy — первая российская игровая приставка на RISC-V чипе «Амур» от «Микрона»

Устройство построено на чипе MIK32 «Амур» — первом отечественном 32-битном процессоре на архитектуре RISC-V с частотой до 32 МГц. Изначально «Амур» создавался для задач автоматизации и «умного дома», но теперь стал основой для необычного игрового проекта.

Хотя MikBoy позиционируют как игровую консоль, её ключевая цель — образовательная. Разработчики планируют использовать приставку для обучения студентов, инженеров и программистов.

На ней можно изучать основы программирования и создавать собственные игры с ретро-графикой.

Устройство получило встроенный программатор, гироскоп, моторчик вибрации и систему подсветки. Такой набор делает MikBoy удобным инструментом не только для учебных проектов, но и для экспериментов в разработке.

Подробности о характеристиках, цене и сроках выхода пока не раскрываются.