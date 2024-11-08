Представлен новый геймпад для Steam с вызовом меню по физической кнопке

Опубликовано 08 ноября 2024, 01:301 мин.
Представлен новый геймпад для Steam с вызовом меню по физической кнопкеИ многими другими функциями
Японская компания Hori представила на американском рынке игровой контроллер для использования в сервисе Steam. Геймпад под названием Horipad оснащён физической кнопкой вызова меню в Steam и режима Big Picture.
© Hori
Контроллер разработан Hori в сотрудничестве с Valve, владельцем Steam. Кроме кнопки меню, устройство получило гироскоп, стики с ёмкостными датчиками, триггеры, а также дополнительные лепестки сзади. Но в этом геймпаде нет вибрации или трекпадов, что отличает гаджет от Steam Controller и Steam Deck.
Подключаться к компьютеру или консоли Steam Deck можно по Bluetooth или USB-C. Контроллер может автономно работать без подзарядки в течение 12 часов.
В США стоимость Horipad составит $60. Ранее контроллер продавался только в Японии.
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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