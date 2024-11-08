Представлен новый геймпад для Steam с вызовом меню по физической кнопке

Контроллер разработан Hori в сотрудничестве с Valve, владельцем Steam. Кроме кнопки меню, устройство получило гироскоп, стики с ёмкостными датчиками, триггеры, а также дополнительные лепестки сзади. Но в этом геймпаде нет вибрации или трекпадов, что отличает гаджет от Steam Controller и Steam Deck.

Подключаться к компьютеру или консоли Steam Deck можно по Bluetooth или USB-C. Контроллер может автономно работать без подзарядки в течение 12 часов.

В США стоимость Horipad составит $60. Ранее контроллер продавался только в Японии.