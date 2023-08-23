Игры
22:12, 23 августа 2023
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Представлен процессор Snapdragon G для карманных консолей

Вряд ли для конкурентов Steam Deck, но чем чёрт не шутит?

Компания Qualcomm представила новую линейку чипсетов, специально разработанных для портативных игровых устройств.

Этот шаг стал продолжением сотрудничества с Razer Edge, портативной консолью, которая позволяет играть в движении.

Новинки включают в себя три разных SoC: Qualcomm G1, Qualcomm G2 и Qualcomm G3x Gen 2. Последний является продолжением G3x, который стоит в сердце Razer Edge. Отмечается, что новый чип — это не просто небольшое улучшение предыдущей версии, но и настоящее продолжение, предлагающее вдвое больше производительности GPU.

Старший директор по управлению продуктами Qualcomm, заявил, что специализированные портативные игровые устройства — лучший способ наслаждаться мобильными играми. И потому основной упор в новых чипсетах Snapdragon сделан на игры для Android.

В то же время Qualcomm уже ищет способы перенести игры с ПК и консолей на портативные устройства на своих чипсетах.

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