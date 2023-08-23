Представлен процессор Snapdragon G для карманных консолей

Этот шаг стал продолжением сотрудничества с Razer Edge, портативной консолью, которая позволяет играть в движении.

Новинки включают в себя три разных SoC: Qualcomm G1, Qualcomm G2 и Qualcomm G3x Gen 2. Последний является продолжением G3x, который стоит в сердце Razer Edge. Отмечается, что новый чип — это не просто небольшое улучшение предыдущей версии, но и настоящее продолжение, предлагающее вдвое больше производительности GPU.

Старший директор по управлению продуктами Qualcomm, заявил, что специализированные портативные игровые устройства — лучший способ наслаждаться мобильными играми. И потому основной упор в новых чипсетах Snapdragon сделан на игры для Android.

В то же время Qualcomm уже ищет способы перенести игры с ПК и консолей на портативные устройства на своих чипсетах.