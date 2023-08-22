Представлен ремастер Half-Life 2 от NVIDIA с современной графикой

Данный проект направлен на создание и обмен модификациями для классических игр с улучшенной графикой, полной трассировкой лучей, DLSS, RTX IO и Reflex. На этот раз обновление коснулось легендарной Half-Life 2.

Новая версия игры, названная «Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project», разрабатывается командой из четырёх лучших моддерских групп, объединившихся под брендом Orbifold Studios.

Используя последние инновации RTX Remix, разработчики обновляют материалы внутри проекта с учётом физически основанных свойств рендеринга, добавляют дополнительные детали геометрии и используют все преимущества технологий NVIDIA.

В ремастере Half-Life 2 игроки увидят текстуры мира с восемью раз большим разрешением, а также детализацию элементов, превосходящую оригинал в 20 раз. Например, на костюме главного героя теперь видны тканевые швы и различные материалы, из которых он сделан.

Особое внимание стоит уделить освещению: каждый источник света отражается и создаёт реалистичные тени, делая игровой мир ещё более живым и насыщенным. Так, лаборатория доктора Клейнера теперь выглядит как настоящее место, где оранжевые ёмкости освещают тёмные углы ярким светом.