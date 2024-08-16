Представлен Roto VR Explorer — геймерское кресло для виртуальной реальности

Кресло, внешне напоминающее классическое офисное, оборудовано системой синхронизации движений с виртуальной реальностью, что позволяет пользователю более точно ориентироваться в VR-пространстве.

Одной из ключевых особенностей Roto VR Explorer является его необычная спинка, которая содержит элементы тактильной обратной связи.

Эта функция предназначена для улучшения погружения в виртуальную среду, обеспечивая более реалистичные ощущения во время игр или других VR-активностей.

Кресло Roto VR Explorer совместимо с гарнитурой Oculus Quest и поддерживает более 400 игр. В будущем компания планирует выпустить дополнительные модульные аксессуары, которые будут адаптированы для различных игр.

Стоимость устройства составляет $799, а первые поставки начнутся в октябре 2024 года.