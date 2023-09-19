Представлен симулятор жизни кота с упором на реалистичную графику

Речь идет о Cat Life Simulator — симуляторе жизни кота с приятной и реалистичной графикой. Проект предлагает игрокам возможность увидеть мир глазами кошки и взаимодействовать с окружающей средой.

В этой игре вы сможете исследовать всё: начиная от уютной квартиры и заканчивая городскими улицами и парками. Разработчики утверждают, что в игре реализованы не только впечатляющие визуальные эффекты, но и реалистичная физика, а также точная модель поведения кошек.

Кроме того, в Cat Life Simulator предусмотрены различные задания и квесты. Проходя их, ваша кошка будет «прокачивать» навыки ловкости и скрытности.