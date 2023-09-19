Игры
17:10, 19 сентября 2023
1 мин.

Представлен симулятор жизни кота с упором на реалистичную графику

Выглядит интересненько

В мире компьютерных игр появилась новинка, которая обещает погрузить игроков в удивительный мир домашних питомцев.

Речь идет о Cat Life Simulator — симуляторе жизни кота с приятной и реалистичной графикой. Проект предлагает игрокам возможность увидеть мир глазами кошки и взаимодействовать с окружающей средой.

В этой игре вы сможете исследовать всё: начиная от уютной квартиры и заканчивая городскими улицами и парками. Разработчики утверждают, что в игре реализованы не только впечатляющие визуальные эффекты, но и реалистичная физика, а также точная модель поведения кошек.

Кроме того, в Cat Life Simulator предусмотрены различные задания и квесты. Проходя их, ваша кошка будет «прокачивать» навыки ловкости и скрытности.

Представлен симулятор жизни кота с упором на реалистичную графику
© Steam

Игроки также получат возможность полностью кастомизировать своего пушистого героя, выбирая тип шерсти, цвет глаз и даже одежду.

Дата выхода проекта пока остаётся загадкой, но уже известно, что системные требования к игре довольно скромные. Даже владельцы старых компьютеров с видеокартой GTX 1060 смогут насладиться этим увлекательным проектом.

Источник:Steam
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