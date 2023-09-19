Представлен симулятор жизни кота с упором на реалистичную графику

Представлен симулятор жизни кота с упором на реалистичную графикуВыглядит интересненько
В мире компьютерных игр появилась новинка, которая обещает погрузить игроков в удивительный мир домашних питомцев.
Речь идет о Cat Life Simulator — симуляторе жизни кота с приятной и реалистичной графикой. Проект предлагает игрокам возможность увидеть мир глазами кошки и взаимодействовать с окружающей средой.
В этой игре вы сможете исследовать всё: начиная от уютной квартиры и заканчивая городскими улицами и парками. Разработчики утверждают, что в игре реализованы не только впечатляющие визуальные эффекты, но и реалистичная физика, а также точная модель поведения кошек.
Кроме того, в Cat Life Simulator предусмотрены различные задания и квесты. Проходя их, ваша кошка будет «прокачивать» навыки ловкости и скрытности.
Игроки также получат возможность полностью кастомизировать своего пушистого героя, выбирая тип шерсти, цвет глаз и даже одежду.
Дата выхода проекта пока остаётся загадкой, но уже известно, что системные требования к игре довольно скромные. Даже владельцы старых компьютеров с видеокартой GTX 1060 смогут насладиться этим увлекательным проектом.