Представлен список 100 лучших ПК-игр, вышедших с 1993 года

Выбор позиций каждой игры основывался на личных впечатлениях журналистов и вкладе проекта в игровуюя индустрию. Главным же критерием было качество проекта.

На первом месте оказалась ролевая игра Disco Elysium, следом за ней идёт The Witcher 3: Wild Hunt. Тройку лидеров закрывает стратегия Crusader Kings 3.

В пятёрке лидеров также нашлось место Dwarf Fortress и шутеру Half-Life 2. В топ-10 засветились Street Fighter 6, Red Dead Redemption 2, Counter-Strike: Global Offensive, Divinity: Original Sin 2 и стратегия XCOM 2.

Среди прочих заметных игр в рейтинге: Hades, Portal 2, Minecraft, Baldur's Gate II и Mass Effect Legendary Edition.

Отметим, что в списке также присутствует классика, такая как Doom 1993 года выпуска.