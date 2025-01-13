Представлена игровая консоль SS One с аппаратной эмуляцией PlayStation 1

Опубликовано 13 января 2025, 07:011 мин.
Представлена игровая консоль SS One с аппаратной эмуляцией PlayStation 1Ретро-гейминг выходит на новый уровень
2025 год продолжает радовать ретро-геймеров: анонсирована новая игровая консоль SS One, вдохновлённая дизайном PlayStation One.
Это первая доступная консоль на базе FPGA-чипов (программируемых логических интегральных схем), обеспечивающая точную аппаратную эмуляцию оригинального PS1 без использования традиционных методов программной эмуляции.
Цена на устройство стартует от $149 для первых покупателей.
Консоль поддерживает оригинальные игры для PS1, контроллеры, карты памяти и обеспечивает аналоговый и цифровой выходы, включая HDMI, VGA и компонентное видео.
Также заявлены NFC, Wi-Fi, Bluetooth и слот для MicroSD-карт. Для тех, кто хочет играть с дисков, будет доступен дополнительный дисковод, который можно подключить к основному блоку.
SS One совместима с популярной платформой MiSTer, что позволяет запускать игры с других ретро-систем.