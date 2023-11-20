Представлена карманная игровая консоль-слайдер Ayaneo Slide для конкуренции со Steam Deck

Это позволяет устройству справляться с тепловой мощностью в 28 Вт без перегрева. Кроме того, Ayaneo Slide оснащена скрытой клавиатурой QWERTY с RGB-подсветкой, что делает ее уникальной среди портативных игровых устройств.

В плане подключения и хранения данных, Ayaneo Slide вполне стандартен: два порта USB4 Type-C, слот для карты TF высокой скорости и поддержка SSD объемом до 4 ТБ. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Стартовая цена Ayaneo Slide для ранних подписчиков краудфандинга — $699, а в розничных каналах ее цена составит $799 или $899 за базовую модель с 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища.