Представлена карманная игровая консоль-слайдер Ayaneo Slide для конкуренции со Steam Deck

Представлена карманная игровая консоль-слайдер Ayaneo Slide для конкуренции со Steam DeckЕсть в ней что-то ностальгическое от PSP Go
Компания Ayaneo представила свою новую портативную консоль Slide.
Это компактное игровое устройство в форм-факторе слайдера, оснащенное процессором AMD Ryzen 7 7840U, представляет собой интересную ветку эволюции мобильных игр.
С 6-дюймовым IPS-дисплеем, который обеспечивает разрешение FullHD и покрытие цветового пространства sRGB на 100%, Ayaneo Slide предлагает крайне четкое и яркое изображение.
Особенностью консоли является ее система охлаждения «3+2», включающая три медные трубки и два медных листа, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла.
Это позволяет устройству справляться с тепловой мощностью в 28 Вт без перегрева. Кроме того, Ayaneo Slide оснащена скрытой клавиатурой QWERTY с RGB-подсветкой, что делает ее уникальной среди портативных игровых устройств.
В плане подключения и хранения данных, Ayaneo Slide вполне стандартен: два порта USB4 Type-C, слот для карты TF высокой скорости и поддержка SSD объемом до 4 ТБ. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.
Стартовая цена Ayaneo Slide для ранних подписчиков краудфандинга — $699, а в розничных каналах ее цена составит $799 или $899 за базовую модель с 16 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища.