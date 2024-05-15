Представлена карманная консоль с Mini-LED дисплеем и дизайном PlayStation Vita

Вес устройства составляет всего 320 г, что делает его одной из самых легких консолей на рынке. Для сравнения, AYN Odin2 весит 420 г, а AYANEO Pocket S — 350 г. Тем не менее, PlayStation Vita остается легче со своим весом 280 г.

Консоль будет работать не на Windows, а, вероятно, под управлением Android, что все еще позволит рассчитывать на широкие возможности для игр и приложений.