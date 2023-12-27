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Игры
10:19, 27 декабря 2023
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Представлена компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часы

Цена, правда, малость смущает

Состоялся анонс новой ретро-консоли, которая сочетает в себе элементы классической игровой платформы и современных технологий.

Новинка, получившая название Retro Gaming Watch, представляет собой миниатюрную игровую систему, которую можно носить на запястье как часы.

Устройство оснащено 1.54-дюймовым внутренним LCD-дисплеем с разрешением 320 x 320 пикселей и частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает качественное изображение для игр.

Консоль включает в себя четыре кнопки действия и D-Pad, встроенный монодинамик, магнетометр и акселерометр.

Представлена компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часы
© Liliputing

Внутри устройства работает чип Renesas / Dialog DA14706 с 160 МГц процессором, двумя процессорами ARM Cortex-M0 для датчиков и Bluetooth, 2D GPU, 1.5 МБ внутренней памяти, а также 8 МБ внешней QSPI RAM.

Retro Gaming Watch доступна для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию на Kickstarter, с ранними наградами, начиная от $159. Ожидается, что устройство будет отправлено первым поддержавшим в ноябре 2024 года.

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