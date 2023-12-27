Представлена компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часы

Внутри устройства работает чип Renesas / Dialog DA14706 с 160 МГц процессором, двумя процессорами ARM Cortex-M0 для датчиков и Bluetooth, 2D GPU, 1.5 МБ внутренней памяти, а также 8 МБ внешней QSPI RAM.

Retro Gaming Watch доступна для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию на Kickstarter, с ранними наградами, начиная от $159. Ожидается, что устройство будет отправлено первым поддержавшим в ноябре 2024 года.