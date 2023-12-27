Представлена компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часы

Представлена компактная ретро-консоль, которую можно носить на руке как часыЦена, правда, малость смущает
Состоялся анонс новой ретро-консоли, которая сочетает в себе элементы классической игровой платформы и современных технологий.
Новинка, получившая название Retro Gaming Watch, представляет собой миниатюрную игровую систему, которую можно носить на запястье как часы.
Устройство оснащено 1.54-дюймовым внутренним LCD-дисплеем с разрешением 320 x 320 пикселей и частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает качественное изображение для игр.
Консоль включает в себя четыре кнопки действия и D-Pad, встроенный монодинамик, магнетометр и акселерометр.
Внутри устройства работает чип Renesas / Dialog DA14706 с 160 МГц процессором, двумя процессорами ARM Cortex-M0 для датчиков и Bluetooth, 2D GPU, 1.5 МБ внутренней памяти, а также 8 МБ внешней QSPI RAM.
Retro Gaming Watch доступна для предварительного заказа через краудфандинговую кампанию на Kickstarter, с ранними наградами, начиная от $159. Ожидается, что устройство будет отправлено первым поддержавшим в ноябре 2024 года.