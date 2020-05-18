Представлена новая игра-симулятор мойщика

В данном тайтле геймерам предоставляется возможность взять на себя роль специалиста клининговой службы, вооруженного моющим аппаратом. Так, игрокам необходимо будет вычистить коттедж полностью, не забывая при этом о деталях. Игра может стать своего рода медитацией для любителей наводить порядок. После чистки, к слову, виртуальный клиент оценивает проделанную работу, оставляя отзыв, в котором учитывается даже то, как много израсходовано было воды.

Сообщается, что данный тайтл должен был выйти в сервисе цифровой дистрибуции Steam, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции сроки были изменены. Однако разработчики опубликовали демо-версию на itch.io.