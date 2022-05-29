Представлена портативная консоль дешевле 20 тыс рублей с новейшей графикой AMD RDNA 2

Базовая AYANEO Air получила 5,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 × 1080 пикселей. При этом в его основу лёг процессор Ryzen 5560U, 8 ГБ оперативной и от 128 до 256 ГБ постоянной памяти. Цена устройства — 550 долларов.

Старшая версия — AYANEO Air Pro — оценена уже в 650 долларов. С основу данной модели легли чипы Ryzen 5560U или Ryzen 5825U (в зависимости от модели) и от 16 до 32 ГБ оперативной памяти. При этом внутренней памяти в устройстве — 2 ТБ.