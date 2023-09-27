Представлена современная карманная консоль в форм-факторе легендарной Nintendo 3DS

На выставке Tokyo Game Show устройство было продемонстрировано рядом с «ностальгическим» устройством Nintendo, чтобы показать сходство. Основная идея Tassei Dinki заключается в том, чтобы предоставить пользователям платформу для запуска «ретро и современных игр на ходу».

Согласно предоставленным данным, новинка получило AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и максимальным разрешением 2400 x 1080.

Хотя полные технические характеристики не были раскрыты, из описания следует, что девайс оснастят процессором Ryzen 5 от AMD.

Nintendo 3DS безусловно стала иконой в мире портативных консолей, и её современное «обновление» определённо вызовет интерес среди геймеров по всему миру.