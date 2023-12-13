Представлено новое поколение человекоподобных роботов Tesla Optimus

Оптимус второго поколения отличается от предыдущего улучшенной на 30% скоростью и уменьшенным на 10 кг весом.

Но настоящий прорыв — в области тонкой моторики: робот теперь способен взаимодействовать с мелкими и хрупкими предметами, используя «тактильное распознавание всеми пальцами». Эту возможность продемонстрировали в видео, где Optimus ловко берет яйцо из миски одной рукой и передает в другую.

В посте в сети X говорится: «В городе новый бот», подчеркивая инновационный характер представленного робота.

Представители Tesla отметили, что в будущем человекоподобные роботы могут заменить людей в выполнении опасных и монотонных задач. Однако точная дата внедрения этих технологий пока не уточняется.