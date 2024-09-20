Представлены PS5 и PS5 Pro в дизайне легендарной первой PlayStation

Лимитированное издание будет выпущено ограниченным тиражом: всего 12 300 экземпляров для PS5 Pro, каждая приставка будет пронумерована.

В комплект PS5 Pro Anniversary Edition входят: контроллеры DualSense и DualSense Edge, зарядная станция, вертикальная подставка, кабели, наклейка, постер (1 из 30) и тематическая скрепка. В версии PS5 Slim аналогичный набор, за исключением DualSense Edge и зарядной станции.

Предзаказы начнутся 26 сентября, а в продажу устройства поступят 21 ноября. Ожидается, что стоимость будет выше обычных версий.