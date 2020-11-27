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Предзагрузка Cyberpunk 2077 станет доступна за два дня до даты релиза
Также стал известен размер клиента
Стало известно, что предварительная загрузка долгожданной игры Cyberpunk 2077 станет доступна за два дня до даты релиза. Информация об этом появилась в аккаунте PlayStation Game Size в социальной сети Twitter.
Помимо прочего информатор поделился и размером клиента. Так, тайтл как минимум будет занимать 71 ГБ на консоли PlayStation 4. Причем это вес игры без патча нулевого дня и других вероятных обновлений. Что касается информации о размерах клиента игры на компьютере и других консолях, на данный момент она не разглашается.
Напомним, что выход Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря. Соответственно предустановкой долгожданного тайтла, по словам источников, можно будет заняться уже 8 декабря.