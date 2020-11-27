Предзагрузка Cyberpunk 2077 станет доступна за два дня до даты релиза

Помимо прочего информатор поделился и размером клиента. Так, тайтл как минимум будет занимать 71 ГБ на консоли PlayStation 4. Причем это вес игры без патча нулевого дня и других вероятных обновлений. Что касается информации о размерах клиента игры на компьютере и других консолях, на данный момент она не разглашается.

Напомним, что выход Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря. Соответственно предустановкой долгожданного тайтла, по словам источников, можно будет заняться уже 8 декабря.