Презентация долгожданной игры Cyberpunk 2077 была перенесена из-за беспорядков в США

Напомним, что ранее разработчики планировали продемонстрировать геймплей новинки, а также предоставить доступ к игре некоторым журналистам и блогерам 11 июня. Сейчас же, на официальном аккаунте игры в социальной сети Twitter появился пост о переносе долгожданного тайтла.

”Мы решили перенести событие Night City Wire на 25 июня. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности поделиться новой информацией о Cyberpunk 2077, но сейчас проходят более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы их услышали. Мы искренне противостоим расизму, нетерпимости и насилию. Black Lives Matter”, - сообщили авторы игры.