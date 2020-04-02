Презентация PlayStation 5 воодушевила главу Xbox

Об этом рассказал сам представитель Microsoft в рамках подкаста онлайн-портала про игры IGN. По словам Спенсера, он и без презентации японской компании знал, что его команда проделала отличную работу при разработке новой консоли, но именно мероприятие Sony вселило в него еще большее чувство радости.

”Мне нравится работа, которую они сделали. Но мы использовали целостный подход к созданию нашей платформы, включая процессор, видеокарту, оперативную память, пропускную способность, задержку — нам потребовались годы, чтобы добраться до этой точки. Но когда я наконец увидел презентацию PlayStation 5, я почувствовал себя еще лучше в отношении решений, которые мы приняли Xbox Series X”, — рассказал глава Xbox.

Напомним, что анонс Xbox Series X состоялся еще в конце 2019 года, а старт продаж пока что запланирован на рождественские праздники года 2020.