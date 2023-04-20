Президент Бразилии обвинил игровую индустрию в развитии у детей жестокости

По словам политика, игры учат детей жестокости и в конечном итоге — убийствам. В целом он отметил опасность современной игровой индустрии.

Для иллюстрации своих слов Силва напомнил о трагедии, произошедшей в Бразилии в начале апреля. Тогда мужчина с топором ворвался в детский сад, убив четверых детей. Но полиция не нашла связи между его мотивацией и видеоиграми.

«В играх нет ни слова о любви, ни слова о воспитании. Они учат детей убивать. И каждый раз смертей больше, чем во Второй мировой войне. Вы только посмотрите на игры ваших детей», — заявил бразильский лидер.