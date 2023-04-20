Президент Бразилии обвинил игровую индустрию в развитии у детей жестокости

Президент Бразилии обвинил игровую индустрию в развитии у детей жестокостиИ напомнил о недавней трагедии
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время выступления раскритиковал родителей, позволяющих играть своим детям в различные игры на планшетах, чтобы успокоить их. Он подчеркнул опасность игр для детей.
По словам политика, игры учат детей жестокости и в конечном итоге — убийствам. В целом он отметил опасность современной игровой индустрии.
Для иллюстрации своих слов Силва напомнил о трагедии, произошедшей в Бразилии в начале апреля. Тогда мужчина с топором ворвался в детский сад, убив четверых детей. Но полиция не нашла связи между его мотивацией и видеоиграми.
«В играх нет ни слова о любви, ни слова о воспитании. Они учат детей убивать. И каждый раз смертей больше, чем во Второй мировой войне. Вы только посмотрите на игры ваших детей», — заявил бразильский лидер.