Пригласили, но потом забанили: российские игроки не смогут протестировать Diablo IV

Из-за санкций

Разработчик и издатель игр студия Blizzard в апреле всем геймерам с аккаунтами Battle.net разослала приглашение к бета-тестированию новой версии игры Diablo IV для «проверки производительности серверов». Тестирование должно начаться 12 мая и продлиться до 14 числа. Были приглашены и российские игроки.