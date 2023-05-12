Пригласили, но потом забанили: российские игроки не смогут протестировать Diablo IV

14:25, 12 мая 2023
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Пригласили, но потом забанили: российские игроки не смогут протестировать Diablo IVИз-за санкций
Разработчик и издатель игр студия Blizzard в апреле всем геймерам с аккаунтами Battle.net разослала приглашение к бета-тестированию новой версии игры Diablo IV для «проверки производительности серверов». Тестирование должно начаться 12 мая и продлиться до 14 числа. Были приглашены и российские игроки.
Но накануне запуска беты Blizzard внезапно отменила приглашение российских игроков якобы ввиду невозможности тестирования серверов в «их регионе». Релиз игры должен состояться 6 июня.
«В вашей стране/регионе проверка серверов Diablo IV будет недоступна», — сказано в сообщении Blizzard.