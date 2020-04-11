Приключенческая хоррор-игра Close to the sun стала временно бесплатной

Главной героиней тайтла Close to the sun является журналистка по имени Роуз Арчер, которая пребывает на гигантский корабль “Гелиос”, представляющий собой научный центр Николы Тесла, в поисках собственной сестры. Все бы ничего, если бы на корабле не произошло загадочное происшествие, вследствие чего на нем пропали все люди.

Напомним, что в обычное время игра продается за 799 рублей, тогда как вплоть до 16 апреля 18:00 по московскому времени ее можно ухватить абсолютно бесплатно.