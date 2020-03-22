Приключенческая ролевая игра о защите планеты отдается бесплатно

Deiland представляет из себя однопользовательскую ролевую игру, созданную по мотивам культовой повести Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц”. В игре геймерам предстоит играть за принца, которому необходимо совершенствовать, а также защищать свою планету, оснащая ее урожаем, добывая ресурсы, выстраивая архитектуру и прочее. Кроме того, в рамках игры можно также совершать путешествия на другие планеты.

Напомним, что в обычное время игра продается за 399 рублей, тогда как до 24 марта ее можно ухватить со 100% скидкой. Бесплатная установка игры доступна по этой ссылке.