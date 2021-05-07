Приключенческий боевик Pine можно скачать бесплатно и навсегда

Pine представляет из себя приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. Играть предстоит за подростка Хью (Hue), которому необходимо выживать в опасном мире, где человек не расположен на вершине пищевой цепи. Для этого ему предстоит сражаться, торговать и изучать различные земли в поисках нового дома для своего племени.

Бесплатная раздача Pine закончится 13 мая в 18:00 по московскому времени. Скачать игру можно перейдя по этой ссылке. Также уже сейчес стал известен тайтл, который станет доступным со 100% скидкой на следующей неделе — The Lion's Song.