Приключенческий боевик про паркур Mirror's Edge продается дешевле 100 рублей

Mirror's Edge представляет из себя приключенческий экшен с видом от первого лица. Действие игры разворачивается в антиутопичном городе будущего, где государство получило полный контроль над всеми средствами связи. Так, единственный способ избежать прослушки сообщения при передаче - воспользоваться услугами “Бегущих”, к которым и относится главная героиня тайтла.

Напомним, что в обычное время Mirror's Edge продается за 999 рублей, тогда как вплоть до 9 июля ее можно ухватить с 90% скидкой, то есть всего за 99 рублей.