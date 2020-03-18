Приключенческий боевик Watch Dogs 2 продается с 70% скидкой

Watch Dogs 2 представляет из себя мультиплатформенную игру с открытым миром, разработанную известной компанией Ubisoft. Геймерам предстоит играть за способного хакера Маркуса, который обзавелся союзниками в лице хакерской группы DedSec. Основной целью данной команды является противодействие системе глобального контроля, которая используется криминалом для слежки с последующей манипуляцией судьбами людей.

Напомним, что в обычное время игра продается за 1999 рублей, тогда как до 26 марта ее можно ухватить всего за 599 рублей.