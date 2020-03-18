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Приключенческий боевик Watch Dogs 2 продается с 70% скидкой
Акция продлится до 26 марта
Напомним, что ранее мы уже писали об актуальных акциях в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Прямо сейчас со скидкой можно приобрести серию игр-симуляторов гонок Формулы-1. Однако и это еще не все. Так, приключенческий боевик Watch Dogs 2 продается с 70% скидкой
Watch Dogs 2 представляет из себя мультиплатформенную игру с открытым миром, разработанную известной компанией Ubisoft. Геймерам предстоит играть за способного хакера Маркуса, который обзавелся союзниками в лице хакерской группы DedSec. Основной целью данной команды является противодействие системе глобального контроля, которая используется криминалом для слежки с последующей манипуляцией судьбами людей.
Напомним, что в обычное время игра продается за 1999 рублей, тогда как до 26 марта ее можно ухватить всего за 599 рублей.