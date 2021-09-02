Приключенческий боевик Watch Dogs: Legion станет временно бесплатным

Причем доступно данное предложение сразу на нескольких платформах — PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia и ПК — Ubisoft Store и Epic Games Store. Предзагрузка же, в свою очередь, доступна уже сегодня. В рамках бесплатных дней геймеры смогут ознакомиться как с одиночной кампанией, так и с онлайн-режимом тайтла. Кроме того, весь игровой прогресс можно будет сохранить.

Нескольким ранее мы писали о том, что Battlefield 5 стала временно бесплатной. Кроме того, игра сейчас продается с 90% скидкой.