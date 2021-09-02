Приключенческий боевик Watch Dogs: Legion станет временно бесплатным

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Приключенческий боевик Watch Dogs: Legion станет временно бесплатнымС 3 по 5 сентября
Компания Ubisoft объявила о начале щедрой акции. Так, с 3 по 5 сентября в популярный приключенческий боевик Watch Dogs: Legion можно будет сыграть со 100% скидкой.
Причем доступно данное предложение сразу на нескольких платформах — PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia и ПК — Ubisoft Store и Epic Games Store. Предзагрузка же, в свою очередь, доступна уже сегодня. В рамках бесплатных дней геймеры смогут ознакомиться как с одиночной кампанией, так и с онлайн-режимом тайтла. Кроме того, весь игровой прогресс можно будет сохранить.
Нескольким ранее мы писали о том, что Battlefield 5 стала временно бесплатной. Кроме того, игра сейчас продается с 90% скидкой.