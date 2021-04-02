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Приключенческую игру в стиле ретро Tales of the Neon Sea раздают бесплатно
До 8 апреля
В онлайн-магазине Epic games проходит очередная раздача игры. На этот раз бесплатно и навсегда можно установить приключенческую игру в стиле ретро - Tales of the Neon Sea.
Tales of the Neon Sea представляет из себя приключенческую головоломку с элементами расследования. В игре пиксельная графика в стиле ретро с современным освещением. Игрокам предстоит расследовать сцену убийства. Для этого нужно проанализировать улики методом дедукции, что позволит поэтапно приблизиться к разгадке.
Отметим, что в обычное время Tales of the Neon Sea продается за 299 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Известно, что бесплатная раздача продлится вплоть до 8 апреля 18:00 по московскому времени.