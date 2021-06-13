Приключенческую инди-игру Titan Souls раздают бесплатно

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Приключенческую инди-игру Titan Souls раздают бесплатноДо 14 июня
Steam, в последнее время, щедр на бесплатные раздачи. Напомним, что прямо сейчас сервис предлагает бесплатно установить игру-музей Museum of Other Realities. Помимо прочего со 100% скидкой стала доступна и приключенческая инди-игра Titan Souls.
Titan Souls представляет из себя стратегическую 2D инди-игру с открытым миром. Игрокам необходимо победить двенадцать больших монстров, называемых Титанами. Причем для этого предоставляется лишь одна стрела, а главный герой может совершить только один удар. Во время боя игрокам необходимо изучить поведение босса, чтобы найти эффективный способ его одолеть.
В обычное время Titan Souls продают за 349 рублей, а вплоть до 14 июня 20:00 по московскому времени ее можно установить бесплатно. С 90% скидкой сейчас продается Titan Souls Special Edition. Так, если раньше это издание продавали за 449 рублей, то сейчас оно доступно за 44.