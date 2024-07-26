Приложение для настройки гарнитуры PlayStation VR 2 появилось в Steam

Опубликовано 26 июля 2024, 10:25
1 мин.
Приложение для настройки гарнитуры PlayStation VR 2 появилось в SteamНаконец-то
В Steam появилось приложение для подключения шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR2 к компьютеру.
Оно необходимо для обновления прошивки устройства и контроллеров Sense.
На странице приложения указано, что его не нужно удалять после первоначальной настройки PlayStation VR2.
Минимальные системные требования для работы включают процессор Intel Core i5 7600 или AMD Ryzen 3 3100, видеокарту NVIDIA GTX 1650 или Radeon RX 5500XT и 8 ГБ оперативной памяти. Для оптимальной работы рекомендуется RTX 3060 или Radeon RX 6600XT.
Поддержка PlayStation VR2 на ПК была анонсирована Sony несколько месяцев назад. В начале июня компания представила адаптер за $59.99, необходимый для работы шлема с компьютером.
Загрузить приложение можно будет с 6 августа, а адаптер поступит в продажу 7 августа.