Приложение для настройки гарнитуры PlayStation VR 2 появилось в Steam

Оно необходимо для обновления прошивки устройства и контроллеров Sense.

На странице приложения указано, что его не нужно удалять после первоначальной настройки PlayStation VR2.

Минимальные системные требования для работы включают процессор Intel Core i5 7600 или AMD Ryzen 3 3100, видеокарту NVIDIA GTX 1650 или Radeon RX 5500XT и 8 ГБ оперативной памяти. Для оптимальной работы рекомендуется RTX 3060 или Radeon RX 6600XT.

Поддержка PlayStation VR2 на ПК была анонсирована Sony несколько месяцев назад. В начале июня компания представила адаптер за $59.99, необходимый для работы шлема с компьютером.

Загрузить приложение можно будет с 6 августа, а адаптер поступит в продажу 7 августа.