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Игры
Сегодня 20:12

Приложение для облачных игр от Google стало доступно в Google Play

Но поиграть можно будет чуть позже и лишь с ограниченного списка устройств
Игровой сервис Google Stadia начнет свою работу лишь 19 ноября, причем на территории России сервис неизвестно когда будет доступен. Но уже сейчас все желающие спокойно могут скачать официальное приложение Stadia, правда есть одно ограничение — доступ к нему есть лишь на Android-смартфонах.

Прямо сейчас каждый из вас может зайти в Google Play, после чего скачать и запустить приложение Google Stadia. Для успешного запуска программы вам необходимо воспользоваться смартфонов, работающим под управлением Android версии не ниже Android 6.0 Marshmallow. Правда стоит отметить, что сама компания в описании уточнила такой момент, что в самом начале своего жизненного пути Google Stadia не будет поддерживать какие-либо устройства кроме планшетов с Chrome OS, таких как Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 и HP Chromebook X2, а также смартфонов линейки Pixel: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. В дальнейшем компания планирует включить поддержку и других Android-смартфонов.

Все вышеназванные устройства позволят играть в игры при помощи сервиса, но уже сейчас на других смартфонах с помощью приложения можно приобретать игры и управлять собственной учетной записью. Напомним, что суть Google Stadia заключается в том, что все “тяжелые” вычисления происходят на серверах Google, а игроку передается лишь потоковое видео с результатами его действий в реальном времени.