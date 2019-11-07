Приложение для облачных игр от Google стало доступно в Google Play

Прямо сейчас каждый из вас может зайти в Google Play, после чего скачать и запустить приложение Google Stadia. Для успешного запуска программы вам необходимо воспользоваться смартфонов, работающим под управлением Android версии не ниже Android 6.0 Marshmallow. Правда стоит отметить, что сама компания в описании уточнила такой момент, что в самом начале своего жизненного пути Google Stadia не будет поддерживать какие-либо устройства кроме планшетов с Chrome OS, таких как Pixel Slate, Acer Chromebook Tab 10 и HP Chromebook X2, а также смартфонов линейки Pixel: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. В дальнейшем компания планирует включить поддержку и других Android-смартфонов.