Привет с того света: Qiwi вернула возможность закинуть деньги на свой Steam-аккаунт

Опубликовано 24 октября 2024, 08:431 мин.
Привет с того света: Qiwi вернула возможность закинуть деньги на свой Steam-аккаунтНеожиданное возвращение
Сервис Qiwi вернул возможность пополнять баланс аккаунтов Steam для российских пользователей, несмотря на ранее возникшие сложности из-за отзыва лицензии у «Киви Банка».
Теперь пополнение возможно в слегка изменённом виде — пользователи могут использовать карты любых российских банков, а не только Qiwi-кошелёк.
Новый сервис работает для аккаунтов из стран СНГ, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Однако он недоступен для пользователей с аккаунтами из США, Турции, Аргентины и стран ЕС.
По словам Qiwi, средства на аккаунт приходят мгновенно или в течение 15 минут, а комиссия за конвертацию составляет от 11%.
Сервис был разработан совместно с компанией Brightson Products s.r.o., зарегистрированной в Чехии. Qiwi уверяет, что новый способ пополнения остаётся выгодным и безопасным для пользователей, как это было ранее