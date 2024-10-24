Привет с того света: Qiwi вернула возможность закинуть деньги на свой Steam-аккаунт

Теперь пополнение возможно в слегка изменённом виде — пользователи могут использовать карты любых российских банков, а не только Qiwi-кошелёк.

Новый сервис работает для аккаунтов из стран СНГ, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Армению и Азербайджан. Однако он недоступен для пользователей с аккаунтами из США, Турции, Аргентины и стран ЕС.