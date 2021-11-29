Про убитого американским полицейским афроамериканца выпустили компьютерную игру

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Про убитого американским полицейским афроамериканца выпустили компьютерную игруВыпустили ее иранские разработчики
Неожиданная игра была выпущена иранскими разработчиками — Save The Freedom. Основана она на реальном случае непреднамеренного убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое произошло в мае 2020 года и привело к общественному движению, выступающему против расизма и насилия в отношении чернокожих — Black Lives Matter.
Так, в Save The Freedom игрокам предлагается спасти от полиции Джорджа Флойда. Всего в тайтле 30 уровней сложности, в которых меняются климатические условия и характер угроз.
Разработкой игры занимались представители отряда ополчения Ирана в составе Корпуса стражей исламской революции — Басидж. Инициировал создание Save The Freedom — генерал Мохаммад Рез Нагди.
“Если мы хотим донести свое послание до международной аудитории, мы должны разработать игру, в которой иранцы спасут угнетенного американца из-под колен американской полиции. Думаю, в этом будет заложено много посланий, способных оказать глобальное влияние”, — сообщил Нагди.
Источник: perthnow