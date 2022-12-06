Проблемный запуск Cyberpunk 2077 «убил» многопользовательский режим игры

Казалось бы, вот он, очередной обман девелоперов, которые в маркетинговых целях наобещали с три короба. Но, как выяснилось, CDPR и вправду планировала добавить в свою игру многопользовательский режим. Эти планы нарушил скандальный запуск проекта.

Так как Cyberpunk 2077 на релиза получился крайне забагованным и практически неиграбельным на старом поколении консолей, разработчики приняли сложное для себя решение. Они решили привести в порядок «основной опыт», забив на остальное. В том числе и мультиплеер. Об этом рассказал старший дизайнер проекта Филипп Вебер.

Стоит отметить, что в планах польских девелоперов также был выпуск самостоятельной многопользовательской игры во вселенной Cyberpunk. Но в прошлом году компания пересмотрела свои взгляды и на подобный проект.