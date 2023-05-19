Проблемы не только у Xbox: владельцы PlayStation столкнулись с массовыми ошибками подписки PS Plus

Так, при попытке запустить какой-нибудь тайтл, появляется сообщение: «Срок действия этой игры или приложения истекает через 5/15/30 минут». После этого игра закрывается и игрокам предлагается купить полную версию проекта.

Впервые о проблеме заговорили накануне, 17 мая. С тех пор число жалоб только растёт. Оказалось, что сбой затронул сотни пользователей во всём мире. А это значит, что ошибка не связана с использованием аккаунтов из конкретных стран, как это порой случается.