Проблемы не только у Xbox: владельцы PlayStation столкнулись с массовыми ошибками подписки PS Plus

Проблемы не только у Xbox: владельцы PlayStation столкнулись с массовыми ошибками подписки PS PlusНеприятненько
Владельцы консолей PlayStation столкнулись с ошибкой, которая не даёт им играть в игры из подписки PS Plus.
Так, при попытке запустить какой-нибудь тайтл, появляется сообщение: «Срок действия этой игры или приложения истекает через 5/15/30 минут». После этого игра закрывается и игрокам предлагается купить полную версию проекта.
Впервые о проблеме заговорили накануне, 17 мая. С тех пор число жалоб только растёт. Оказалось, что сбой затронул сотни пользователей во всём мире. А это значит, что ошибка не связана с использованием аккаунтов из конкретных стран, как это порой случается.
Интересно, что ошибка проявляется только в играх, которые были добавлены в подписку PS Plus в мае этого года. Компания Sony пока не прокомментировала ситуацию.
Стоит отметить, что игроки нашли временное решение самостоятельно. Оно заключается в следующем: нужно зайти в настройки консоли PlayStation 5, выбрать меню «Пользователи и учётные записи», затем перейти в раздел «Другое» и нажать на пункт «Восстановить лицензии». Для пользователей PlayStation 4 этот пункт находится в меню «Управление учетной записью».