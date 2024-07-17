Проблемы с играми на процессорах Intel? Создатели Fortnite выпустили гайд для этой ситуации

Проблема касается моделей Core i9-13900K/KF/KS и Core i9-14900K/KF/KS. Компания рекомендует пользователям изменить настройки в BIOS, чтобы улучшить стабильность игры.

Для этого нужно определить производителя материнской платы, используя команду «msinfo32» в меню «Выполнить» на Windows.

Если плата произведена Asus, Gigabyte или MSI, необходимо войти в BIOS, выбрать режим Advanced и изменить настройку SVID Behavior на Intel Fail Safe.

Этот метод возвращает процессор к заводским настройкам, снижая энергопотребление и улучшая стабильность, но это может привести к снижению производительности на 10% и более.

Epic Games рекомендует этот шаг для тех, кто сталкивается с проблемами в игре, но предупреждает о возможных компромиссах в производительности.