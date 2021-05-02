Пробную версию новейшей игры Resident Evil открыли для всех желающих

Так, в пробной версии Resident Evil: Village пользователям предоставляется возможность ознакомиться с двумя локациями на выбор — деревней и замком Димитреску. Стоит отметить, что на знакомство с игрой дают всего час, причем таймер работает даже в режиме паузы и кат-сценах. Воспользоваться Resident Evil: Village Demo можно с сегодняшнего дня и вплоть до 10 мая.

Сама игра, к слову, будет выпущена уже через пять дней. В этот день ее смогут скачать владельцы PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Google Stadia.