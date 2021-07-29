Продажи VR-шлема Facebook остановили из-за проблем с кожей у пользователей

Так, согласно опубликованным данным, многие владельцы гарнитуры виртуальной реальности Facebook столкнулись с сильным раздражением кожи из-за компонента устройства. Речь о мягкой поролоновой накладке, которая соприкасается с кожей лица при использовании шлема. По данным отчета Комиссии по безопасности потребительских товаров США, в компанию поступило более 5 тысяч жалоб на проблемы с кожей после использования шлема. Пользователи столкнулись с сыпью, отеками, зудом и шишками на лице из-за гарнитуры. Причем у 45 людей проблемы были настолько критичными, что пришлось обращаться к врачу.

В этой связи в Oculus объявили о бесплатной раздаче защитных силиконовых накладок для всех покупателей устройства. Сам же шлем было решено перестать продавать. Однако это не значит, что его совсем отменили — продажи возобновятся после того, как во все коробки вложат силиконовый защитный элемент.