Продолжение банкета: Microsoft проведёт ещё одну игровую презентацию уже в середине июля

На презентации будут показаны новые игры, трейлеры и геймплей проектов, выходящих на Xbox. И хоть на таких мероприятиях обычно не представляют крупные AAA-проекты, можно ожидать множество интересных инди-игр, которые станут доступны через Xbox Game Pass.

К слову, грядущее мероприятие будет организовано Microsoft в сотрудничестве с IGN, что может улучшить презентацию, так как опытная редакция способна представить проекты в лучшем свете.

Напомним, что прошедшая в июне Xbox Games Showcase была признана многими пользователями лучшей презентацией среди тех, что прошли в начале лета. На ней мы увидели множество интересных проектов, таких как Fable, Star Wars Outlaws, Avowed и т.д.